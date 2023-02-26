2023/02/26 | 08:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشفت ميتا، المالكة لفيسبوك، عن نسختها الخاصة من الذكاء الاصطناعي المستخدم في تطبيقات مثل “تشات جي بي تي”، قائلة إنها ستتيح للباحثين إيجاد حلول للمخاطر المحتملة لهذه التكنولوجيا. وصفت ميتا برنامج […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نموذج ‘أفضل أداءً’..



ميتا تكشف عن نسختها للذكاء الاصطناعي المركز الخبري الوطني.

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