2023/02/26 | 09:06 - المصدر: السومرية نيوز

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الاعلام الأمني: فتح تحقيق عاجل إثر مقتل مواطن على يد جندي بمنطقة اليوسفية

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