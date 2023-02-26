هجوم إرهابي يستهدف نقطة تفتيش ويخلف 4 ضحايا في الأنبار

2023/02/26 | 09:06 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بمقتل 4 من حشد هيت العشائري إثر تعرض نقطة تفتيش تابعة لهم الى هجوم إرهابي.

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