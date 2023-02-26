دولة القانون: المالكي يؤمن بسيادة القضاء واستقلاله

2023/02/26 | 09:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد ائتلاف دولة القانون، أن رئيس

الائتلاف نوري المالكي، يؤمن بسيادة

القضاء واستقلاله.

وعبر عن استغرابه الشديد للتصريحات

التي أدلى بها وزير العدل الأسبق دارا

نور الدين ضمن برنامج شهادات خاصة والذي

تبث

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