الموارد المائية توضح أسباب انخفاض مناسيب نهر دجلة

2023/02/26 | 09:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة الموارد المائية، أسباب

انخفاض مناسيب نهر دجلة في محافظة

ميسان، فيما أشارت إلى أن العراق فقد 70%

من حصصه المائية بسبب سياسة دول الجوار.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال،

إن "انخفاض مناسي

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