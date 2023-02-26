أكثر من 250 الف برميل يومياً معدل صادرات العراق النفطية لأمريكا في اسبوع

2023/02/26 | 09:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل أكثر من 250 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثماني دول بلغت 5.604 ملايين برميل يوميا مرتفعا بمقدار 1.138 مليون برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 4.709 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 251 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت الصادرات النفطية لأمريكا بمعدل 322 الف برميل يوميا".

وأشارت إلى أن "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.197 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمعدل 683 الف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من السعودية بمعدل 545 الف برميل يومياً، ومن ثم كولومبيا بمعدل 284 الف برميل يومياً".

ووفقاً للإدارة، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من نيجيريا بلغ معدل 256 الف برميل يوميا، ومن البرازيل بمعدل 243 الف برميل يوميا، ومن الاكوادور معدل 145 الف برميل يوميا، فيما لم تستورد اي كمية من روسيا او ليبيا".

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