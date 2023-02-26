بلينكن في آسيا الوسطى لتعزيز الوجود الأميركي في دولها

2023/02/26 | 09:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقوم وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، برحلة إلى آسيا الوسطى في مطلع الأسبوع المقبل، سعيا لطمأنة الجمهوريات السوفياتية السابقة التي أقلقتها الحرب في أوكرانيا، رغم أن النفوذ التاريخي لروسيا فيها يحد من حجم التعاون.

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