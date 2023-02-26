2023/02/26 | 09:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، باستشهاد أربعة مقاتلين بالحشد العشائري بهجوم في الأنبار.وقال المصدر لـ / المركز الخبري الوطني/: إن “أربعة مقاتلين من الحشد العشائري استشهدوا بهجوم في هيت بمحافظة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استشهاد 4 مقاتلين من الحشد العشائري بهجوم لداعش في الانبار المركز الخبري الوطني.

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