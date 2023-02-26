الموارد المائية تحمل المزارعين مسؤولية انخفاض حصص المحافظات الجنوبية

2023/02/26 | 09:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حملت وزارة الموارد المائية، اليوم الاحد، المزارعين مسؤولية انخفاض الحصص المقررة في المحافظات الجنوبية، مشيرة الى أن ذلك نتيجة عدم التزامهم بالمساحات الزراعية المقررة ضمن الخطة الزراعية.

وقالت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الأنخفاض الحاصل بالحصص المائية في بعض المحافظات الجنوبية خلال هذه الأيام يعود سببه لقلة الايرادات المائية الواردة الى سد الموصل على دجلة وسد حديثة على الفرات من الجارة تركيا مما ادى الى انخفاض حاد في الخزين المائي في البلاد تزامنا مع قلة الأمطار وزيادة الطلب على المياه لتأمين ري المحاصيل الزراعية للموسم الشتوي الحالي والتي تجاوزت الخطة المقررة وذلك بسبب عدم التزام المزارعين بالمساحات الزراعية المقررة وفق الخطة الزراعية التي اقرت على المياه السطحية وعدم الألتزام بتطبيق نظام المراشنة".

وتابعت، أن "كل ذلك أدى الى تأثر بعض المناطق في المحافظات الجنوبية بقلة الأيرادات المائية.



علماً ان الوزارة اتخذت اجراءات بشان اطلاق كميات من الخزين المتاح في سد دوكان لتعزيز واردات نهر دجلة وقد وصلت بوادر الزيادة الى مؤخر سدة الكوت.



ان كميات المياه المؤمنة في نهري دجلة والفرات تغطي الحاجة وكافة المتطلبات الزراعية ومياه الشرب وكل المتطلبات الاخرى ولكن بسبب ما ذكر اعلاه من تجاوزات ادى الى انخفاض في معدل الكميات الواصلة الى تلك المحافظات ".

وبينت أنه "استنادا الى توجيهات رئيس الوزراء ووزير الموارد المائية ونتيجة لاستمرار تلك التجاوزات فان تشكيلات وملاكات وزارة الموارد المائية كافة أتخذت عدة أجراءات وبالتنسيق مع قيادات العمليات لإزالة تلك التجاوزات سواء على الحصص المائية أو بحيرات الأسماك المتجاوزة او التجاوز على المساحات الزراعية المقررة وفق الخطة الزراعية للموسم الشتوي الحالي حيث تم أستنفار الملاك المتقدم في الوزارة في قواطع العمل المنتشرة في المحافظات المتاثرة ومن خلال غرفة العمليات المشكلة لمواجهة شح المياه".ودعت الوزارة، الحكومات المحلية الى "اسناد كوادر الوزارة في رفع التجاوزات والطلب من الفلاحين والمزارعين للألتزام بالحصص المائية المقررة لكل محافظة وعدم التجاوز ع حصص المحافظات الأخرى لضمان وصول المياه لمحافظات الذنائب وتجاوز هذه الفترة الصعبة"ن فيما طمأنت المواطنين بأن "كميات الثلوج الساقطة في حوض دجلة والزاب الاعلى والزاب الاسفل جيدة وستؤمن كميات جيدة من المياه في حالة ذوبانها وتعزيز الخزين المائي في سدودنا بالربيع القادم".

هذا وشهدت المحافظات الجنوبية انخفاضا ملحوظا بمناسيب المياه تدولته مواقع التواصل الاجتماعي عبر مقاطع الفيديو والصور من مختلف المناطق.

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