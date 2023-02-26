استشهاد 4 مقاتلين من الحشد العشائري بهجوم لداعش في قضاء هيت بالانبار

2023/02/26 | 09:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، باستشهاد 4 مقاتلين من الحشد العشائري بهجوم لـ"داعش" في قضاء هيت بالأنبار.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "هجوما لداعش على نقطة امنية للحشد العشائري بقضاء هيت في الانبار اسفر عن استشهاد 4 منتسبين".

واضاف، أن "الهجوم وقع ضمن قرية الخوضة، فيما كثفت القوات الامنية تواجدها في مكان الحادث".

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