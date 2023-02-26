الاعلام الامني: تحقيق عاجل بمقتل مواطن على يد جندي جنوبي بغداد

2023/02/26 | 09:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، فتح تحقيق عاجل بمقتل مواطن على يد جندي في منطقة اليوسفية جنوبي بغداد.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الاجهزة الأمنية المختصة تودع احد المراتب التوقيف وتفتح تحقيق عاجلا على خلفية مقتل مواطن على يد جندي في منطقة اليوسفية ببغداد ليلة أمس"، مبينةً أنه "تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

واضافت أن "قيادة العمليات المشتركة وجهت وفد من قيادة عمليات بغداد والقادة والضباط للذهاب إلى تقديم العزاء والمواساة الى ذوي هذا المواطن".

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