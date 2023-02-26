يعبر قارة خلال ساعات.. هل يكون الـ

2023/02/26 | 09:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحد الحلول الذي ترقّبه الكثيرون على مدى العقد الماضي هو الـ"هايبرلوب"، حيث يتطلع المشروع المقترح للقطار في الأنبوب إلى قلب الطريقة التي نسافر بها.

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