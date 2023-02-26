المصرف الصناعي يباشر ببيع الدولار الى المواطنين بالسعر الرسمي

2023/02/26 | 10:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن المصرف الصناعي، السبت، المباشرة ببيع الدولار الى المواطنين لاغراض السفر.

وذكر اعلام المصرف في بيان أن "المصرف الصناعي يعلن عن بيع الدولار الامريكي للمواطنين لأغراض السفر في كافة فروعه ومكاتبه في بغداد والمحافظات".

وأوضح أن الالية تكون "من خلال بطاقة الدفع الألكتروني (الماستر كارد) الصادرة من المصرف حصراً، وبما لايزيد عن (10000$) (عشرة الاف دولار امريكي) للشخص الواحد شهرياً، وبحسب سعر الصرف الرسمي المعتمد من قبل البنك المركزي العراقي".

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