صادرات العراق النفطية ترتفع بمقدار 5% في العام 2022

2023/02/26 | 10:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفع متوسط صادرات النفط الخام العراقي خلال العام الماضي 2022 بنسبة بلغت 5% مقارنة بالعام الذي سبقه 2021، مع تحقيق خزينة البلاد إيرادات سنوية كبيرة بلغت أكثر من 115 مليار دولار.

وبلغ متوسط صادرات العراق من النفط الخام إلى السوق العالمية نحو 3.6 ملايين برميل يوميًا في العام 2022، مقابل 3.43 ملايين برميل يوميًا في 2021.

وسجل شهر أبريل/نيسان 2022، أعلى كمية من صادرات النفط العراقي خلال العام الماضي بلغت 3.41 ملايين برميل يوميًا، ثم شهر أكتوبر/تشرين الأول بكمية وصلت إلى 3.381 ملايين برميل يوميًا.

بينما شهد يناير/ كانون الثاني من العام 2022 أقل مستوى لصادرات النفط العراقي خلال العام الماضي بمتوسط 3.202 ملايين برميل يوميًا، وتلاه شهر مارس/ اذار، بمتوسط 3.244 ملايين برميل يوميًا.

وقفزت إيرادات العراق من صادرات النفط خلال العام الماضي بنسبة 34.48% لتصل الى 115.466 مليار دولار، مقابل 75.65 مليار دولار في 2021.

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