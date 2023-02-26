الموارد المائية: تركيا تسببت بانخفاض حاد في مناسيب دجلة والفرات

2023/02/26 | 10:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أكدت وزارة الموارد المائية، الاحد، حصول انخفاض حاد في الخزين المائي في دجلة والفرات نتيجة قلة الاطلاقات من تركيا.

وذكرت الوزارة في بيان أن "الأنخفاض الحاصل بالحصص المائية في بعض المحافظات الجنوبية خلال هذه الأيام يعود سببه لقلة الايرادات المائية الواردة الى سد الموصل على دجلة وسد حديثة على الفرات من الجارة تركيا مما ادى الى انخفاض حاد في الخزين المائي في البلاد تزامنا مع قلة الأمطار وزيادة الطلب على المياه لتأمين ري المحاصيل الزراعية للموسم الشتوي الحالي والتي تجاوزت الخطة المقررة وذلك بسبب عدم التزام المزارعين بالمساحات الزراعية المقررة وفق الخطة الزراعية التي اقرت على المياه السطحية وعدم الألتزام بتطبيق نظام المراشنة".

وأضافت، أن "كل ذلك أدى الى تأثر بعض المناطق في المحافظات الجنوبية بقلة الأيرادات المائية"، مشيرة الى انها "اتخذت اجراءات بشان اطلاق كميات من الخزين المتاح في سد دوكان لتعزيز واردات نهر دجلة وقد وصلت بوادر الزيادة الى مؤخر سدة الكوت".

ولفتت الى أن "كميات المياه المؤمنة في نهري دجلة والفرات تغطي الحاجة وكافة المتطلبات الزراعية ومياه الشرب وكل المتطلبات الاخرى ولكن بسبب ما ذكر اعلاه من تجاوزات ادى الى انخفاض في معدل الكميات الواصلة الى تلك المحافظات ".

واشارت الى "اتخاذ عدة أجراءات وبالتنسيق مع قيادات العمليات لإزالة تلك التجاوزات سواء على الحصص المائية أو بحيرات الأسماك المتجاوزة او التجاوز على المساحات الزراعية المقررة وفق الخطة الزراعية للموسم الشتوي الحالي حيث تم أستنفار الملاك المتقدم في الوزارة في قواطع العمل المنتشرة في المحافظات المتاثرة ومن خلال غرفة العمليات المشكلة لمواجهة شح المياه".

ودعت "الحكومات المحليةلاسناد كوادر الوزارة في رفع التجاوزات والطلب من الفلاحين والمزارعبن للألتزام بالحصص المائية المقررة لكل محافظة وعدم التجاوز ع حصص المحافظات الأخرى لضمان وصول المياه لمحافظات الذنائب وتجاوز هذه الفترة الصعبة".

ونبهت الى أن "كميات الثلوج الساقطة في حوض دجلة والزاب الاعلى والزاب الاسفل جيدة وستؤمن كميات جيدة من المياه في حالة ذوبانها وتعزيز الخزين المائي في سدودنا بالربيع القادم".

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