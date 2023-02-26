بغداد.. الإطاحة بعصابة احتجزت 7 عمال أجانب لغرض المتاجرة بهم

2023/02/26 | 10:24 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - أمنأعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الاحد، القبض على عصابة احتجزت ٧ عمال أجانب بينهم نساء لغرض المتاجرة بهم.

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