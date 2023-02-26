برئاسة يارالله.. وفد أمني يصل إلى كركوك

2023/02/26 | 10:24 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنوصل وفد أمني برئاسة رئيس اركان الجيش الفريق اول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله، اليوم الاحد، الى كركوك.

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