بعد إثارته الجدل.. الداخلية تعلن اعتقال والد الأطفال المعنفين

2023/02/26 | 10:24 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، اعتقال والد الأطفال المعنفين بعد ساعات طويلة من المتابعة، في العاصمة بغداد.

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