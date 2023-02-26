إيران: المحافظات العراقية المجاورة تشكل تهديدا لأمننا القومي

2023/02/26 | 10:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

قال وزير الدفاع الإيراني، محمد رضا آشتياني، اليوم الاحد، إن المحافظات العراقية المحاذية للحدود الإيرانية تشكل خطرا وتهديدا إرهابيا على بلاده.

وأضاف آشتياني، خلال لقاءه وزير الدفاع العراقي، ثابت العباسي على هامش زيارته الى طهران: "نظرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ازاء قضايا العراق تقوم على مبادئ دعم وحدة وسيادة الاراضي العراقية، وترسيخ الاستقرار والأمن والتنمية والتقدم والازدهار والاعمار لهذا البلد".

وأكد وزير الدفاع الايراني أن تواجد "الزمر الارهابية والخلايا الخفية والفاعلة في العراق"، بما في ذلك في المحافظات المجاورة للجمهورية الإسلامية الايرانية، لا يزال يشكل "خطرا كامنا وفعليا على الأمن القومي"، مشددا على ضرورة "بذل المزيد من التنسيق العسكري والاستخباراتي والأمني" بين البلدين مقارنة بالماضي.

ولفت الى أن "الأمريكان من خلال اغتيالهم لقادة مكافحة الارهاب والتطرف الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في العراق ارتكبوا جريمة كبرى"، مؤكدا أن "الملاحقة القانونية لملف اغتيال هذا الشهيد العظيم ما زالت مدرجة بقوة على جدول أعمالنا، وسنواصل بالتأكيد طريق هؤلاء الشهداء من خلال تعزيز وترسيخ العلاقات العسكرية ".

وتابع: لقد أثبتت التجربة أن تواجد دول من خارج المنطقة في أي بقعة من انحاء العالم يؤدي الى انعدام الأمن والانقسام، وهذا التواجد في منطقتنا ياتي بهدف ضمان تدفق الطاقة وأيضا ترسيخ الحزام الأمني للكيان الصهيوني عبر اختلاق أزمات وخلافات اشتباكات بين الدول الإسلامية، وبالتالي فإن هذا التواجد لن يصب أبداكما يزعم لصالح دعم حقوق الإنسان ونشر الديمقراطية ومساعدة شعوب المنطقة.

واختتم آشتياني، قائلا: نحن مستعدون لنقل تجاربنا إليكم من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعة الدفاعية، ووزارة دفاع الجمهورية الإسلامية الايرانية تقف بكل قوتها الى جانبكم.

المصدر: تسنيم

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