القبض على عصابة احتجزت 7 عمال أجانب بينهم نساء في بغداد

2023/02/26 | 10:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الاحد، القاء القبض على عصابة احتجزت 7 عمال أجانب بينهم نساء في العاصمة.

وذكر بيان للمديرية تلقته (بغداد اليوم) أن " مفارز مكافحة إجرام بغداد تمكنت من إلقاء القبض على عصابة من ثلاثة متهمين اثنين منهما من جنسية أجنبية، والثالث عراقي يدعون امتلاكهم شركة لتشغيل الأيدي العاملة الأجنبية ضمن منطقة المنصور ببغداد".

وأضافت أن "عملية القبض تمت بعد أن توفرت معلومات عن وجود عصابة قامت باحتجاز 4 عاملات وثلاثة رجال أجانب الجنسية داخل الشركة وسحب جوازات سفرهم واجبارهم على العمل القسري والاعتداء عليهم والمتاجرة بهم".

وأوضحت أنه "تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفهم وفق أحكام المادة (٥) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر لينالوا جزاءهم العادل".

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