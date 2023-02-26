2023/02/26 | 10:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت أمانة بغداد، موعد انجازها أعمال مشروع تطوير وتأهيل كورنيش شارع أبو نواس في بغداد.وقال مدير إعلام الأمانة محمد الربيعي في تصريح صحفي، إنَّ “الأمانة وضمن حملة (بغداد أجمل) التي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد تكشف موعد انجاز اعمال مشروع تطوير شارع أبو نواس المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة بغداد تكشف موعد انجاز اعمال مشروع تطوير شارع أبو نواس) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امانة بغداد تكشف موعد انجاز اعمال مشروع تطوير شارع أبو نواس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).