السوداني يؤكد موقف العراق الثابت والمبدئي من القضية العادلة للشعب الفلسطيني

2023/02/26 | 10:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، موقف العراق الثابت والمبدئي من القضية العادلة للشعب الفلسطيني.وذكر مكتبه الإعلامي تلقاه / المركز الخبري الوطني/،أن “رئيس مجلس الوزراء استقبل رئيس […]

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