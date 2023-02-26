وسائل إعلام تحذر الولايات المتحدة من غزو “الخنازير الخارقة”

2023/02/26 | 10:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يعتقد الكاتب في صحيفة “غارديان” آدم جابات، أن الولايات المتحدة مهددة بغزو “الخنازير الخارقة” الهجينة.وكتب: “تواجه أمريكا الشمالية تهديدًا جديدًا مرتبطًا بالخنازير، حيث يستعد “الخنزير الخارق” الكندي، وهو حيوان عملاق ذكي للغاية ومراوغ للغاية يمكنه البقاء على قيد الحياة في المناخات الباردة عن طريق حفر الأنفاق عبر الثلج، للتسلل إلى شمال البلاد”.[…]

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