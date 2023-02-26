وفد أمني برئاسة يارالله يصل الى كركوك للاطلاع على الوضع الامني

2023/02/26 | 10:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وفد أمني برئاسة رئيس اركان الجيش الفريق اول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله، اليوم الاحد، الى كركوك.وقال مصدر أمني: إن “رئيس اركان الجيش الفريق اول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله، يرافقه قائد القوات البرية، … Readmore

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