2023/02/26 | 10:33 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: نقلت وسائل إعلام رسمية، الأحد عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل...

ظهرت المقالة وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا وإيران يرتبون لعقد اجتماع أولاً على المسلة.

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