سياستان للنفط في دولة واحدة

2023/02/26 | 10:33 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: راقية الخزعلي النزاع حول النفط والطاقة بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم...

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