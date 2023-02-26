هل تغسل ملابسك يوميًا أو ترتديها مرات متعددة؟ خبيرة تجيب

2023/02/26 | 10:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تغسل ملابسك بشكل يومي؟ أم أنك تنتظر بعد أن ترتديها أكثر من مرة لتضعها في الغسالة؟ الدكتورة سوزان ماسيك، طبيبة الأمراض الجلدية، تشرح لكم أيّ الملابس التي يمكن ارتداؤها أكثر من مرة دون غسلها، وأيّها يجب غسلها بعد كل استخدام للحفاظ على صحة بشرتك.

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