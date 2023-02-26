2023/02/26 | 10:59 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني: موقف العراق ثابت ومبدئي من القضية العادلة للشعب الفلسطيني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/26 | 10:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني: موقف العراق ثابت ومبدئي من القضية العادلة للشعب الفلسطيني) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني: موقف العراق ثابت ومبدئي من القضية العادلة للشعب الفلسطيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).