بوتين يتهم الدول الغربية بالسعي لإزالة روسيا

2023/02/26 | 11:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاحد، الدول الغربية بالسعي لإزالة روسيا، فيما أشار الى أن الناتو شريك غير مباشر في الجرائم التي ارتكبتها كييف.

وقال بوتين في تصريحات صحافية: "على روسيا أن تأخذ في الاعتبار القدرات النووية لحلف الناتو “، مبينا ان “الغرب له هدف واحد هو تفكيك روسيا والسيطرة عليها".

وأضاف أن "روسيا لا تعارض مشاركة دول الناتو في مناقشة وبحث معاهدة (ستارت)، مشيرا الى أن "روسيا مضطرة لإعادة مناقشة موضوع إمكانات بريطانيا وفرنسا النووية ".

وتابع : "نحن بحاجة إلى ضمان أمن روسيا واستقرارها الاستراتيجي".

وكان نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، قد اتهم الغرب بالضغط على الدول عند التصويت على القرار المناهض لروسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع، واضطرت حوالي 30 دولة إلى دعمه.

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