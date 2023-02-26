تظاهرة لعقود المزارات الشيعية امام المنطقة الخضراء في بغداد (صور)

2023/02/26 | 11:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تظاهر المئات من موزفي عقود المزارات الشيعية في العراق، اليوم الاحد، للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "المئات من عقود المزارات الشيعية في العراق، خرجوا بتظاهرة غاضبة امام المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم".

وأضاف أن "المتظاهرين لديهم خدمة لأكثر من 15 عام ولم يتم تثبيتهم حتى الان".

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