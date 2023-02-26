النفط توضح اجراءاتها لمعالجة أزمة

2023/02/26 | 11:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت وزارة النفط، اليوم الأحد، عن انحسار أزمة وقود زيت الغاز "الكاز"، فيما أشارت إلى وضع خطط بالتعاون مع الجهات الأمنية والقضائية للحد من تهريب الوقود.

وقال وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع ليث عبد الحسين الشاهر، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية أن "اجتماعات عديدة، عقدت برعاية وزير النفط نائب رئيس الوزراء حيان عبد الغني، لمعالجة اسباب ازمة وقود زيت الغاز (الكاز) في العراق"، مبيناً، أن "الوزارة اتخذت الخطوات بهذا الصدد، وهناك مؤشرات عن تحسن تجهيز الكازأويل، فضلاً عن منتوج زيت الغاز في كل المحافظات، والأزمة بدأت بالانحسار".

وأشار إلى أن "واحدة من التحديات التي تعاني منها الوزارة مسألة تهريب المشتقات النفطية"، مؤكداً، أن "الوزارة اتخذت بالتعاون مع وزارة الداخلية ومجلس القضاء وجهاز أمن الوطني والجهات المعنية، إجراءات لازمة للحد من عمليات التهريب، حيث تم وضع خطط وبرامج للتقليل من أثر ذلك وتقديم أفضل خدمات للمواطنين بهذا الاتجاه".

من جانبه أوضح مدير فرع النجف الأشرف لتوزيع المنتجات النفطية عدنان الجبوري، أنه "تم افتتاح محطة ناحية الحيدرية النموذجية الحكومية بعد تأهيلها بالكامل".

ولفت، الى أن "موقع المحطة ستراتيجي، إذ تقع على الطريق الرابط بين النجف وكربلاء"، منوها بأنها "أُنشئت على مساحة قدرها 15 ألف متر مربع بطاقة خزنية بحدود 651.000 ألف لتر، وتحتوي على 24 مضخة لتجهيز السيارات التي تزود بالبنزين و البنزين المحسن و زيت الغاز و النفط أبيض، بالإضافة إلى منافذ أخرى لتجهيز السيارات بالغاز السائل LPG".

وتابع، أن "المحطة تعتبر صرحاً عملاق ومن كبريات المحطات الحكومية في العراق".

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