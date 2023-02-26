2023/02/26 | 11:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت شركة أدوية سامراء، أن خفض الرسوم الجمركية شمل مصانع القطاع الخاص، بينما حدّدت موعد بدء خفض أسعار الأدوية.

وقال مدير عام الشركة عبد الرحمن عباس السامرائي في حديث لوكالة الأنباء العراقية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "القطاع الحكومي الطبي والاستثمار فيه معفى من الضرائب والتعرفة الجمركية"، لافتاً إلى أن "التخفيض الحاصل في الرسوم الجمركية جاء لصالح مصانع القطاع الخاص، وتعد هذه الخطوة إيجابية في منفعة المصانع الأهلية شريطة استثمارها لصالح المواطن".

وأضاف أن "تخفيض الرسوم يعد من النقاط الأساسية في التكامل بما يتعلق بتوطين الصناعة الدوائية في العراق ويجب استثمارها واستغلالها لصالح هذا التوجه"، مبيناً أن "اهتمام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بهذه النقاط الأساسية يجب تفعيله وتوظيفه توظيفاً إيجابياً لتقديم الخدمة" .

وأشار إلى أن "اجتماع رئيس الوزراء مع اتحاد الغرف التجارية ورابطة المصارف العراقية تضمن نقاطاً مهمة للنهوض بالصناعة الدوائية من خلال المساعدة والالتفات للمصانع والقطاع الخاص"، مؤكداً "الحاجة إلى دراسة تلك النقاط التي طرحت في الاجتماع، دراسة مستفيضة وعدم إهمالها كونها تؤدي إلى عائد إيجابي يمكن أن يستفيد منه المواطن".

وعن خفض أسعار الأدوية في العراق، أكد السامرائي أن "استيراد خط إنتاجي جديد يحتاج تصنيعه من قبل الشركات المصنعة إلى ستة أشهر"، مبيناً أن "وصول الخط الإنتاجي وتنصيبه سيحتاجان أيضاً إلى ستة أشهر، وبذلك سنحتاج إلى عام كامل لتحقيق النتائج التي تؤدي إلى خفض أسعار الأدوية في العراق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أدوية سامراء: العام المقبل سيشهد تخفيض أسعار الدواء) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أدوية سامراء: العام المقبل سيشهد تخفيض أسعار الدواء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).