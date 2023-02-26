2023/02/26 | 11:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ينشر / المركز الخبري الوطني/، اليوم الأحد ،أسعار صرف الدولار في البورصة العراقية بحسب رصد مختصين.وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 152500 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 152000 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استقرار أسعار الدولار في العراق: 152 ألف دينار للورقة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استقرار أسعار الدولار في العراق: 152 ألف دينار للورقة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استقرار أسعار الدولار في العراق: 152 ألف دينار للورقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).