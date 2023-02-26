مجلس الخدمة يعلن بدء القرعة الإلكترونية لتعيين وتوزيع حملة الشهادات والأوائل

2023/02/26 | 11:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الأحد، بدء توزيع القرعة الالكترونية الخاصة بتعيين الأوائل وحملة الشهادات العليا.وذكر بيان للمجلس تلقاه / المركز الخبري الوطني/،انه “برئاسة رئيس المجلس وبحضور عدد من المسؤولين […]

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