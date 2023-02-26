المصرف الصناعي يعلن تفاصيل بيع الدولار للمواطنين لأغراض السفر

2023/02/26 | 11:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن المصرف الصناعي، اليوم الاحد، تفاصيل بيع الدولار للمواطنين لأغراض السفر.وقال المصرف في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، انه “يعلن عن بيع الدولار الامريكي للمواطنين لأغراض السفر في كافة فروعه ومكاتبه في بغداد والمحافظات”.وأضاف البيان ان “البيع يكون من خلال بطاقة الدفع الإلكتروني (الماستر كارد) الصادرة من المصرف حصراً، وبما لايزيد […]

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