مقتل 27 مهاجرا على الأقل في غرق مركب قرب السواحل الإيطالية

2023/02/26 | 11:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضى ما لا يقل عن 27 مهاجرا في غرق مركبهم، فجر الأحد، قرب سواحل مدينة كروتوني في منطقة كالابريا بجنوب إيطاليا، على ما نقلت وكالة فرانس برس عن وسائل الإعلام محلية.

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