فيديو:نائب بلاسخارت يتجول في متحف الامام الحسين (عليه السلام) ويطلع على النفائس المعروضة

2023/02/26 | 11:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى نائب ممثلة بعثة الأمم المتحدة

للشؤون السياسية و المساعدة الإنتخابية

في العراق (كلاوديو كوردوني) نائب

الامين العام للعتبة الحسينية المقدسة

علاء ضياء الدين وتجول في متحف الامام

الحسين ( عليه السلا

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