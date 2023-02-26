بالفيديو:نائب بلاسخارت يزور مرقد الامام الحسين (عليه السلام)

2023/02/26 | 11:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار نائب ممثلة بعثة الأمم المتحدة

للشؤون السياسية و المساعدة الإنتخابية

في العراق (كلاوديو كوردوني) مرقد

الامام الحسين ( عليه السلام) في مدينة

كربلاء المقدسة.

وتشرف كوردوني والوفد المرافق له

بزيارة ا

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