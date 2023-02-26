هزة أرضية بقوة 3,3 درجة غرب الرطبة في الانبار

2023/02/26 | 12:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

اعلنت وزارة النقل، الاحد، تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي هزة أرضية بقوة 3.3 درجة فجر اليوم بمحافظة الانبار.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 02:47:22 من فجر اليوم بالتوقيت المحلي وتبعد (86) كم شمال غرب الرطبة من محافظة الانبار ".

وأوضح البيان أنه "تم الشعور بها من قبل المواطنين وبشكل واضح ولم تردنا اي خسائر تذكر".





ودعت هيئة الرصد الزلزالي، بحسب البيان "المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".

وضربت هزتان أرضيتان الموصل وأربيل أمس السبت، وكان قد شعر بهما سكان محافظة دهوك أيضاً.

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