الدفاع: استخراج رفات عراقيين وإيرانيين تعود لحرب الخليج الاولى

2023/02/26 | 12:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الاحد، استخراج رفات عراقيين وإيرانيين تعود لحرب الخليج الأولى، في محافظات البصرة وميسان وواسط وديالى.

وذكر بيان للوزارة، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "استمراراً لعمليات الحفر المشترك مع الجانب الإيراني، للبحث عن المفقودين العراقيين والإيرانيين جرّاء حرب الخليج الأولى (1980-1988)، تم استخراج 66 رفاتاً"، مشيرا الى ان "9 رفات لشهداء عراقيين من ضمنها شهيد عراقي معلوم الهوية، و57 رفات إيرانية من ضمنها 29 رفات معلومة الهوية، في قواطع عمليات كل من البصرة، ميسان، واسط، وديالى".

وأضاف أنه "تم إيداع الرفات في مستودعات حفظ الرفات في شعبة استلام وتسليم الشهداء في البصرة، تمهيداً لنقلها الى الطب العدلي في العاصمة بغداد، لإكمال الفحوصات الطبية".

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