شملت 43 الف درجة.. مجلس الخدمة يطلق اكبر عملية توظيف حكومي

2023/02/26 | 12:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاحد، اطلاق 43 الف درجة وظيفية في القطاع الحكومي لحملة الشهادات العليا والاوائل.

وذكر المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تم اطلاق اكبر عملية توظيف في القطاع الحكومي شملت 43 الف درجة وظيفية".

واضاف أن "الدرجات الوظيفية شملت معظم الوزارات والمؤسسات لحملة الشهادات العليا والاوائل بطريقة القرعة الالكترونية للمتقدمين".

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