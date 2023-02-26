الحكومة العراقية ترفض غالبية اقتراحات اقليم كوردستان حول قانون النفط والغاز الاتحادي

2023/02/26 | 12:33 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد انهاء عدة جولات تفاوضية بين أربيل وبغداد، رفضت الحكومة العراقية الاتحادية غالبية اقتراحات اقليم كوردستان حول قانون النفط والغاز الاتحادي، ومن المقرر ان يتوجه وفد اقليم كوردستان مرة اخرى يوم الاثنين المقبل الى بغداد.وأفاد مصدر بشأن مشروع قانون … Readmore

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