4 قتلى على الأقل في انفجار بسوق في باكستان

2023/02/26 | 12:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الباكستانية عن مقتل 4 أشخاص على الأقل، وإصابة 10 آخرين في انفجار بسوق في إقليم بلوشستان بجنوب غرب باكستان.

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