اشتباكات بين جهاز مكافحة الارهاب وداعش في الانبار

2023/02/26 | 12:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الاحد، خوضه اشتباكات ضارية مع عناصر "تنظيم داعش" في محافظة الانبار.

وذكر بيان للجهاز، تلقته (بغداد اليوم)، أن القوات الأمنية "تخوض اشتباكات ضارية مع الدواعش في الانبار"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتشهد محافظات الانبار وديالى خلال الفترة الأخيرة، الكثير من الخروقات الأمنية، بفعل حركة عناصر "تنظيم داعش" في مناطق متفرقة من المحافظتين.

وصباح اليوم، أفاد مصدر أمني، باستشهاد 4 مقاتلين من الحشد العشائري بهجوم لـ"داعش" في قضاء هيت بالأنبار.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "هجوما لداعش على نقطة امنية للحشد العشائري بقضاء هيت في الانبار أسفر عن استشهاد 4 منتسبين".

وأضاف، أن "الهجوم وقع ضمن قرية الخوضة، فيما كثفت القوات الامنية تواجدها في مكان الحادث".

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