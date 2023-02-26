اليسا تقيم حفلا غنائيا في اربيل بمناسبة اعياد نوروز

2023/02/26 | 12:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

تستعد الفنانة اللبنانية اليسا لإحياء حفل غنائي ساهر لها في محافظة أربيل بإقليم كردستان، بتاريخ 20 مارس المُقبل، ضمن أعياد نوروز التي تقام في كردستان.

وكشفت وسائل اعلام عربية، عن اتفاق مع الفنانة اللبنانية المعروفة اليسا لإحياء حفل في العراق الشهر القادم ضمن احتفالات إقليم كردستان العراق باعياد نوروز.

وبحسب متابعة لـ (بغداد اليوم)، تعتبر الفنانة اليسا اول مطربة لبنانية تحصل على جائزة الموسيقى الدولية لأفضل الالبومات مبيعا لثلاث أعوام، حيث ستحيي احتفالات عيد نوروز في محافظة أربيل عبر اتفاق مع جهة خاصة منظمة للحفل.

وذكرت مجلة صدى البلد المصرية، أن "الحفل سيقام في احدى القاعات الخاصة داخل المحافظة في العشرين من شهر مارس القادم".

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