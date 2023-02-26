صولة أمنية تنتهي باعتقال 5 متهمين في بغداد (صور)

2023/02/26 | 12:45 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - أمنأعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاحد، اعتقال خمسة أشخاص بتهم مختلفة في العاصمة بغداد.

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