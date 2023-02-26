التجارة تعلن جاهزية السلة الغذائية لشهر رمضان

2023/02/26 | 12:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد،

جاهزية السلَّة الغذائية لشهر رمضان،

فيما حددت موعد توزيعها.





وقالت مدير عام الشركة العامة لتجارة

المواد الغذائية لمى هاشم الموسوي في

تصريح صحفي تابعه وكالة نون الخ

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