أضواء على التدوين والكتابة قبل الإسلام

2023/02/26 | 12:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:م.م.مهدي نعمة علي الجنابي

اختلفت الروايات عن بدء الكتابة

وتنوعت، فقد ذكر القلقشندي: " إن أوّل من

وضع الخطوط والكتب كلّها آدم: كتبها في

طين وطبخه؛ وذلك قبل موته بثلاثمائة

سنة، فلما أظلّ الأرض

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