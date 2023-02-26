فيديو:نائب بلاسخارات في صحن ومرقد ابي الفضل العباس عليه السلام

2023/02/26 | 12:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار نائب ممثلة بعثة الأمم المتحدة

للشؤون السياسية و المساعدة الإنتخابية

في العراق (كلاوديو كوردوني) مرقد ابي

الفضل العباس ( عليه السلام) في مدينة

كربلاء المقدسة.

وتشرف كوردوني والوفد المرافق له

بزيار

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