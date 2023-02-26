تقرير: تسريح 50 موظفا في تويتر وسط مساع حثيثة لخفض النفقات

2023/02/26 | 12:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر موقع "ذي إنفورميشن" الإلكتروني، أن شركة تويتر المملوكة للملياردير، إيلون ماسك، سرحت عشرات الموظفين أمس السبت، في إطار ثامن جولات تخفيض العمالة منذ أن تولى ماسك رئاسة شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة في أواخر أكتوبر الماضي.

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